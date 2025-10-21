«Важная победа для нас, давно не выигрывали». Козлов — о матче «Салавата» с «Трактором»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча c «Трактором» (3:2), в котором три хоккеиста уфимского клуба получили повреждения.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Горшков (Ефремов, Кулик) – 10:20 (5x5) 2:0 Жаровский (Алалыкин, Броссо) – 22:38 (5x4) 3:0 Ефремов (Сучков, Горшков) – 49:20 (5x5) 3:1 Светлаков (Кадейкин, Ливо) – 56:08 (6x5) 3:2 Григоренко (Дронов, Гросс) – 57:13 (6x4)
– Важная победа для нас, давно не выигрывали. Самоотверженно ребята провели матч, атмосфера на арене шикарная, даже когда в конце отстаивали наши ворота – это очень помогло команде.
– Сказали, что, возможно, потеряли трёх игроков сегодня.
– Завтра обследование, узнаем позже.
– Такое большое количество травм. Какое есть этому объяснение?
– Шайба в палец попала, влетел в борт… Такие вещи, такое бывает. Просто совпадение, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.
«Салават Юлаев» прервал серию из пяти поражений.
