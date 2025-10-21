«Важная победа для нас, давно не выигрывали». Козлов — о матче «Салавата» с «Трактором»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги матча c «Трактором» (3:2), в котором три хоккеиста уфимского клуба получили повреждения.

– Важная победа для нас, давно не выигрывали. Самоотверженно ребята провели матч, атмосфера на арене шикарная, даже когда в конце отстаивали наши ворота – это очень помогло команде.

– Сказали, что, возможно, потеряли трёх игроков сегодня.

– Завтра обследование, узнаем позже.

– Такое большое количество травм. Какое есть этому объяснение?

– Шайба в палец попала, влетел в борт… Такие вещи, такое бывает. Просто совпадение, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.

«Салават Юлаев» прервал серию из пяти поражений.