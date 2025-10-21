«Хотели его подписать ещё в прошлом году». Козлов оценил дебют Броссо за «Салават Юлаев»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил дебютный матч нападающего Девина Броссо с «Трактором» (3:2). Форвард отметился результативной передачей.

– Как возник вариант с Броссо и понравилась ли его дебютная игра?

– Несколько дней назад появился вариант его забрать. Мы хотели его подписать ещё в прошлом году, но не смогли. Он духовитый парень, набирал очки в предыдущих клубах. Такой духовитый парень для нас – то, что нужно сейчас.

– Почему решили сразу бросить его в бой?

– Он сказал, что готов. Когда вчера мы созвонились, он сказал, что готов собрать чемодан и лететь, — цитирует Козлова пресс-служба клуба.