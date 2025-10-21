Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Включились слишком поздно». Бенуа Гру — о поражении «Трактора» от «Салавата Юлаева»

«Включились слишком поздно». Бенуа Гру — о поражении «Трактора» от «Салавата Юлаева»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:3) и отметил игру вратаря соперника Семёна Вязового.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Горшков (Ефремов, Кулик) – 10:20 (5x5)     2:0 Жаровский (Алалыкин, Броссо) – 22:38 (5x4)     3:0 Ефремов (Сучков, Горшков) – 49:20 (5x5)     3:1 Светлаков (Кадейкин, Ливо) – 56:08 (6x5)     3:2 Григоренко (Дронов, Гросс) – 57:13 (6x4)    

— Сегодня соперник воспользовался своими возможностями. Мы же воспользовались своими в Челябинске. Вратарь «Салавата Юлаева» совершал хорошие сейвы в ключевые моменты матча. При 2:0 у Григоренко был хороший момент — вратарь выручил. То же самое можно сказать и про один из бросков Ливо. Когда мы забросили две шайбы, были ещё моменты. Отличие в том, что обе команды были больше заточены на игру в атаке. Соперник смог найти путь к победе, а мы — нет.

— Что случилось в концовке? Благодаря чему команда смогла мобилизоваться и чего не хватило для камбэка?
— За пять-шесть минут до конца сняли вратаря, благодаря заброшенной шайбе поменяли ход матча. Потом у соперника было удаление. Снова сняли вратаря — оставалось порядка трёх минут до финальной сирены. Последние минуты — про уверенность в себе, про настроение игры, которое ты можешь поменять. Включились слишком поздно. Времени не хватило. Нужно было больше лезть на ворота, создавать моментов. Мы сегодня этого не делали, — цитирует Гру пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Видео
«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и прервал свою пятиматчевую серию поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android