«Включились слишком поздно». Бенуа Гру — о поражении «Трактора» от «Салавата Юлаева»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:3) и отметил игру вратаря соперника Семёна Вязового.

— Сегодня соперник воспользовался своими возможностями. Мы же воспользовались своими в Челябинске. Вратарь «Салавата Юлаева» совершал хорошие сейвы в ключевые моменты матча. При 2:0 у Григоренко был хороший момент — вратарь выручил. То же самое можно сказать и про один из бросков Ливо. Когда мы забросили две шайбы, были ещё моменты. Отличие в том, что обе команды были больше заточены на игру в атаке. Соперник смог найти путь к победе, а мы — нет.

— Что случилось в концовке? Благодаря чему команда смогла мобилизоваться и чего не хватило для камбэка?

— За пять-шесть минут до конца сняли вратаря, благодаря заброшенной шайбе поменяли ход матча. Потом у соперника было удаление. Снова сняли вратаря — оставалось порядка трёх минут до финальной сирены. Последние минуты — про уверенность в себе, про настроение игры, которое ты можешь поменять. Включились слишком поздно. Времени не хватило. Нужно было больше лезть на ворота, создавать моментов. Мы сегодня этого не делали, — цитирует Гру пресс-служба клуба.