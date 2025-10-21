Скидки
Гру оценил игру нападающего Джоша Ливо в матче с бывшей командой «Салават Юлаев»

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил игру нападающего Джоша Ливо в матче с бывшей командой «Салават Юлаев» (2:3). Форвард отметился результативной передачей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Трактор
Челябинск
1:0 Горшков (Ефремов, Кулик) – 10:20 (5x5)     2:0 Жаровский (Алалыкин, Броссо) – 22:38 (5x4)     3:0 Ефремов (Сучков, Горшков) – 49:20 (5x5)     3:1 Светлаков (Кадейкин, Ливо) – 56:08 (6x5)     3:2 Григоренко (Дронов, Гросс) – 57:13 (6x4)    

— Вам было заметно, что для Ливо сегодняшняя игра носила особенный характер?
— Наверное, лучше задать этот вопрос Джошу. По моему опыту, когда игрок переходит в новую команду, первые матчи против предыдущей команды более особенные, чем все остальные.

— Джошуа Ливо сегодня сыграл не лучшим образом. Что помешало ему сегодня раскрыться?
— Я не соглашусь с вами по поводу его выступления. Он был едва ли не единственным хоккеистом, который генерировал очень много моментов. При всех наших шансах в первых двух периодах он присутствовал на льду. У нас было буквально несколько нападающих, о которых могу сказать то же самое, — цитирует Гру пресс-служба клуба.

Новости. Хоккей
