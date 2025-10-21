Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру оценил игру нападающего Джоша Ливо в матче с бывшей командой «Салават Юлаев» (2:3). Форвард отметился результативной передачей.

— Вам было заметно, что для Ливо сегодняшняя игра носила особенный характер?

— Наверное, лучше задать этот вопрос Джошу. По моему опыту, когда игрок переходит в новую команду, первые матчи против предыдущей команды более особенные, чем все остальные.

— Джошуа Ливо сегодня сыграл не лучшим образом. Что помешало ему сегодня раскрыться?

— Я не соглашусь с вами по поводу его выступления. Он был едва ли не единственным хоккеистом, который генерировал очень много моментов. При всех наших шансах в первых двух периодах он присутствовал на льду. У нас было буквально несколько нападающих, о которых могу сказать то же самое, — цитирует Гру пресс-служба клуба.