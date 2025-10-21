«Спартак» спас матч в концовке третьего периода и вырвал победу у «Шанхая» по буллитам

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась волевой победой московской команды со счётом 7:6 Б.

Заброшенными шайбами в составе «Шанхайских Драконов» отметились Никита Попугаев, Уилл Райлли, Ник Меркли, Борна Рендулич, Адам Кленденинг и Павел Акользин. За «Спартак» голы забили Нэйтан Тодд (дубль), Лукас Локхарт, Иван Рябов и Герман Рубцов, сравнявший счёт за несколько секунд до конца третьего периода.

Отметим, что в середине второго периода счёт в матче был 3:1 в пользу «Спартака», после чего «Шанхайские Драконы» смогли забросить пять шайб подряд. Однако «Спартак» ответил тремя голами кряду и перевёл игру в овертайм. По буллитам победу одержали хозяева.

