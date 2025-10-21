«Спартак» спас матч в концовке третьего периода и вырвал победу у «Шанхая» по буллитам

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась волевой победой московской команды со счётом 7:6 Б.
Заброшенными шайбами в составе «Шанхайских Драконов» отметились Никита Попугаев, Уилл Райлли, Ник Меркли, Борна Рендулич, Адам Кленденинг и Павел Акользин. За «Спартак» голы забили Нэйтан Тодд (дубль), Лукас Локхарт, Иван Рябов и Герман Рубцов, сравнявший счёт за несколько секунд до конца третьего периода.
Отметим, что в середине второго периода счёт в матче был 3:1 в пользу «Спартака», после чего «Шанхайские Драконы» смогли забросить пять шайб подряд. Однако «Спартак» ответил тремя голами кряду и перевёл игру в овертайм. По буллитам победу одержали хозяева.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 21 октября 2025
-
23:11
-
23:01
-
22:40
-
22:12
-
21:40
-
21:25
-
21:11
-
20:55
-
20:40
-
20:20
-
19:55
-
19:43
-
19:21
-
19:00
-
18:54
-
18:51
-
18:45
-
18:20
-
18:06
-
17:44
-
17:20
-
17:05
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:15
-
15:50
-
15:38
-
15:25
-
15:14
-
15:00
-
14:41
-
14:19
-
14:00
-
13:50