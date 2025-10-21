Скидки
Спартак — Шанхайские Драконы, результат матча 21 октября 2025 года, счет 7:6 Б, КХЛ 2025/2026

«Спартак» спас матч в концовке третьего периода и вырвал победу у «Шанхая» по буллитам
В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась волевой победой московской команды со счётом 7:6 Б.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 6
Б
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Тодд (Пашин, Мальцев) – 03:22 (5x4)     1:1 Попугаев (Спунер, Душак) – 07:38 (5x5)     2:1 Локхарт (Пашин, Кин) – 26:43 (5x4)     3:1 Пашин (Зайцев) – 29:59 (5x5)     3:2 Райлли (Лабанк, Куинни) – 37:00 (5x5)     3:3 Меркли (Кленденинг, Лабанк) – 38:53 (5x4)     3:4 Рендулич (Лабанк, Меркли) – 42:53 (5x4)     3:5 Кленденинг (Рендулич, Спунер) – 52:45 (5x4)     3:6 Акользин – 53:48 (5x5)     4:6 Рябов (Локхарт, Кузьмин) – 54:12 (5x5)     5:6 Тодд (Локхарт, Кин) – 58:43 (5x4)     6:6 Рубцов (Тодд) – 59:48 (5x5)     7:6 Локхарт – 65:00    

Заброшенными шайбами в составе «Шанхайских Драконов» отметились Никита Попугаев, Уилл Райлли, Ник Меркли, Борна Рендулич, Адам Кленденинг и Павел Акользин. За «Спартак» голы забили Нэйтан Тодд (дубль), Лукас Локхарт, Иван Рябов и Герман Рубцов, сравнявший счёт за несколько секунд до конца третьего периода.

Отметим, что в середине второго периода счёт в матче был 3:1 в пользу «Спартака», после чего «Шанхайские Драконы» смогли забросить пять шайб подряд. Однако «Спартак» ответил тремя голами кряду и перевёл игру в овертайм. По буллитам победу одержали хозяева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
