Канадский нападающий СКА Бландизи сравнил игру Александра Овечкина и Сидни Кросби

Канадский нападающий СКА Джозеф Бландизи сравнил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и форварда «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

– Александр Овечкин в прошлом сезоне побил рекорд по голам в НХЛ. Вопрос как к бывшему партнеру Сидни Кросби, кто из них лучше?
– Они оба лучше в определённых вещах. Овечкин – более прирождённый завершитель атак, а Сидни – более универсальный игрок. Состязание друг с другом и их внутреннее соревнование – это то, что мотивирует их каждый день. И всегда, когда есть возможность наблюдать за их выступлениями, это особенный вечер по телевидению.

– Говорят, что Кросби очень скромный. Покупает обычные вещи и ездит на обычной машине. Это правда? Это правильно вообще?
– Да, я согласен с этим. Это одна из причин его успеха и почему про него пишут книги и снимают фильмы. Я читал все эти книги в молодости, и это привело меня к игре с ним, с чем мне достаточно повезло. Всё про него – правда. Он ко всем хорошо относится: к тренерам, к детям. Кросби устраивает для них ужины, и это одна из причин, почему все любят Сида, — цитирует Бландизи Metaratings.

