«Расстроены результатом». Галлан оценил поражение «Шанхайских Драконов» от «Спартака»

«Расстроены результатом». Галлан оценил поражение «Шанхайских Драконов» от «Спартака»
Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение от «Спартака» (6:7 Б) в матче, где китайский клуб вёл с разницей в три шайбы за шесть минут до конца третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 6
Б
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Тодд (Пашин, Мальцев) – 03:22 (5x4)     1:1 Попугаев (Спунер, Душак) – 07:38 (5x5)     2:1 Локхарт (Пашин, Кин) – 26:43 (5x4)     3:1 Пашин (Зайцев) – 29:59 (5x5)     3:2 Райлли (Лабанк, Куинни) – 37:00 (5x5)     3:3 Меркли (Кленденинг, Лабанк) – 38:53 (5x4)     3:4 Рендулич (Лабанк, Меркли) – 42:53 (5x4)     3:5 Кленденинг (Рендулич, Спунер) – 52:45 (5x4)     3:6 Акользин – 53:48 (5x5)     4:6 Рябов (Локхарт, Кузьмин) – 54:12 (5x5)     5:6 Тодд (Локхарт, Кин) – 58:43 (5x4)     6:6 Рубцов (Тодд) – 59:48 (5x5)     7:6 Локхарт – 65:00    

– Честно скажу, мы расстроены результатом, очень здорово, что набрали это одно очко, но это просто для статистики. Начали мы играть не очень, играли в немного грязный хоккей, и понятно, что упустили инициативу.

— Победный буллит был за Локхартом. Вы же знали, как его будут исполнять?
— Я лично об этом не знал, не углублялся. Это скорее знал тренер вратарей. Понимаю, что у Локхарта здорово это получается, он молодец, здесь нечего добавить.

— На последней пресс-конференции вы сказали много комплиментов лиге КХЛ, у вас есть ещё что-то после этой игры?
— Конечно для болельщиков это захватывающий матч, но не для меня. Игра не заканчивается когда ты ведёшь, нельзя такие шансы упускать, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

