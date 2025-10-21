«Расстроены результатом». Галлан оценил поражение «Шанхайских Драконов» от «Спартака»

Главный тренер «Шанхайских Драконов» Жерар Галлан прокомментировал поражение от «Спартака» (6:7 Б) в матче, где китайский клуб вёл с разницей в три шайбы за шесть минут до конца третьего периода.

– Честно скажу, мы расстроены результатом, очень здорово, что набрали это одно очко, но это просто для статистики. Начали мы играть не очень, играли в немного грязный хоккей, и понятно, что упустили инициативу.

— Победный буллит был за Локхартом. Вы же знали, как его будут исполнять?

— Я лично об этом не знал, не углублялся. Это скорее знал тренер вратарей. Понимаю, что у Локхарта здорово это получается, он молодец, здесь нечего добавить.

— На последней пресс-конференции вы сказали много комплиментов лиге КХЛ, у вас есть ещё что-то после этой игры?

— Конечно для болельщиков это захватывающий матч, но не для меня. Игра не заканчивается когда ты ведёшь, нельзя такие шансы упускать, – передаёт слова Галлана корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.