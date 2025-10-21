Скидки
Алексей Жамнов оценил волевую победу «Спартака» в матче с «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился эмоциями от волевой победы в результативном матче с «Шанхайскими Драконами» (7:6 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 6
Б
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Тодд (Пашин, Мальцев) – 03:22 (5x4)     1:1 Попугаев (Спунер, Душак) – 07:38 (5x5)     2:1 Локхарт (Пашин, Кин) – 26:43 (5x4)     3:1 Пашин (Зайцев) – 29:59 (5x5)     3:2 Райлли (Лабанк, Куинни) – 37:00 (5x5)     3:3 Меркли (Кленденинг, Лабанк) – 38:53 (5x4)     3:4 Рендулич (Лабанк, Меркли) – 42:53 (5x4)     3:5 Кленденинг (Рендулич, Спунер) – 52:45 (5x4)     3:6 Акользин – 53:48 (5x5)     4:6 Рябов (Локхарт, Кузьмин) – 54:12 (5x5)     5:6 Тодд (Локхарт, Кин) – 58:43 (5x4)     6:6 Рубцов (Тодд) – 59:48 (5x5)     7:6 Локхарт – 65:00    

— Что я могу сказать после такой игры? Мы начинаем делать делать те вещи, которые не просят. Делают это ведущие игроки, вроде контролируем, ведём 3:1, и начинается то, что никто не ожидает. Конечно, я чувствую и вижу, как мы ошибаемся, стараюсь убрать лишние эмоции из игры, но пока не выходит.

— Почему Волохин оказался в воротах?
— Мы понимали, что он хорошо играл за «Химик», и смотрим по эмоциональному состоянию, хотели его попробовать в наших воротах.

— Рябов – первый гол. Он будет дальше играть?
— Да мы его специально вытащили сегодня играть, будем ждать ещё на играх. Буллиты-то он хорошо бьёт, помню по молодёжке, это придаст ему уверенности.

— А зачем поменяли вратаря?
— Ну, это моя инициатива. Я решил, что в какой-то момент вратарь играет неуверенно, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

