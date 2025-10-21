Алексей Жамнов оценил волевую победу «Спартака» в матче с «Шанхайскими Драконами»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился эмоциями от волевой победы в результативном матче с «Шанхайскими Драконами» (7:6 Б).

— Что я могу сказать после такой игры? Мы начинаем делать делать те вещи, которые не просят. Делают это ведущие игроки, вроде контролируем, ведём 3:1, и начинается то, что никто не ожидает. Конечно, я чувствую и вижу, как мы ошибаемся, стараюсь убрать лишние эмоции из игры, но пока не выходит.

— Почему Волохин оказался в воротах?

— Мы понимали, что он хорошо играл за «Химик», и смотрим по эмоциональному состоянию, хотели его попробовать в наших воротах.

— Рябов – первый гол. Он будет дальше играть?

— Да мы его специально вытащили сегодня играть, будем ждать ещё на играх. Буллиты-то он хорошо бьёт, помню по молодёжке, это придаст ему уверенности.

— А зачем поменяли вратаря?

— Ну, это моя инициатива. Я решил, что в какой-то момент вратарь играет неуверенно, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.