«Валидол — главный спонсор «Спартака». Это наше кредо». Жамнов — о победе над «Шанхаем»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил игру нападающего Никиты Коростелёва и подвёл итоги волевой победы над «Шанхайскими Драконами» (7:6 Б). За шесть минут до конца матча красно-белые уступали с разницей в три шайбы.
— Отыгрыш свой заслужили или всё-таки удача?
— У меня всё ещё много вопросов, и буду честен, не скажу, что доволен командой. Мы не играли 60 минут. Я пока тут работаю, говорю, чтобы ребята учились на своих ошибках. Пока мы не становимся умнее.
— Никита Коростылёв тоже подсел как-то.
— Он выполняет свою работу, он вообще меня удивляет, потому что работает практически на команду. Моменты есть, я не вижу спада. Ну, может, просто немного несвеж, но он играет нормально, как его просят. Вообще, валидол — главный спонсор «Спартака». Это наше кредо, видимо.
— Кого назначили лучшим в таком матче?
— Рябова, конечно, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
