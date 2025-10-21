Скидки
«Валидол — главный спонсор «Спартака». Это наше кредо». Жамнов — о победе над «Шанхаем»

«Валидол — главный спонсор «Спартака». Это наше кредо». Жамнов — о победе над «Шанхаем»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил игру нападающего Никиты Коростелёва и подвёл итоги волевой победы над «Шанхайскими Драконами» (7:6 Б). За шесть минут до конца матча красно-белые уступали с разницей в три шайбы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 6
Б
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Тодд (Пашин, Мальцев) – 03:22 (5x4)     1:1 Попугаев (Спунер, Душак) – 07:38 (5x5)     2:1 Локхарт (Пашин, Кин) – 26:43 (5x4)     3:1 Пашин (Зайцев) – 29:59 (5x5)     3:2 Райлли (Лабанк, Куинни) – 37:00 (5x5)     3:3 Меркли (Кленденинг, Лабанк) – 38:53 (5x4)     3:4 Рендулич (Лабанк, Меркли) – 42:53 (5x4)     3:5 Кленденинг (Рендулич, Спунер) – 52:45 (5x4)     3:6 Акользин – 53:48 (5x5)     4:6 Рябов (Локхарт, Кузьмин) – 54:12 (5x5)     5:6 Тодд (Локхарт, Кин) – 58:43 (5x4)     6:6 Рубцов (Тодд) – 59:48 (5x5)     7:6 Локхарт – 65:00    

— Отыгрыш свой заслужили или всё-таки удача?
— У меня всё ещё много вопросов, и буду честен, не скажу, что доволен командой. Мы не играли 60 минут. Я пока тут работаю, говорю, чтобы ребята учились на своих ошибках. Пока мы не становимся умнее.

— Никита Коростылёв тоже подсел как-то.
— Он выполняет свою работу, он вообще меня удивляет, потому что работает практически на команду. Моменты есть, я не вижу спада. Ну, может, просто немного несвеж, но он играет нормально, как его просят. Вообще, валидол — главный спонсор «Спартака». Это наше кредо, видимо.

— Кого назначили лучшим в таком матче?
— Рябова, конечно, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.

