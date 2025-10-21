Алексей Жамнов оценил игру защитника «Спартака» Андрея Миронова в текущем сезоне
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил игру защитника Андрея Миронова, который в последних матчах сделал несколько результативных ошибок. Во встрече с «Амуром» опытнейший игрок обороны допустил грубую ошибку в своей зоне, которая привела к пропущенной шайбе на последних секундах матча при равном счёте.
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 октября 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 6
Б
Шанхайские Драконы
Шанхай
1:0 Тодд (Пашин, Мальцев) – 03:22 (5x4) 1:1 Попугаев (Спунер, Душак) – 07:38 (5x5) 2:1 Локхарт (Пашин, Кин) – 26:43 (5x4) 3:1 Пашин (Зайцев) – 29:59 (5x5) 3:2 Райлли (Лабанк, Куинни) – 37:00 (5x5) 3:3 Меркли (Кленденинг, Лабанк) – 38:53 (5x4) 3:4 Рендулич (Лабанк, Меркли) – 42:53 (5x4) 3:5 Кленденинг (Рендулич, Спунер) – 52:45 (5x4) 3:6 Акользин – 53:48 (5x5) 4:6 Рябов (Локхарт, Кузьмин) – 54:12 (5x5) 5:6 Тодд (Локхарт, Кин) – 58:43 (5x4) 6:6 Рубцов (Тодд) – 59:48 (5x5) 7:6 Локхарт – 65:00
— Что скажете по Андрею Миронову? У него плохо идёт.
— На нем слишком большой акцент, потому что он капитан. А вы не замечаете ошибки других? Он опытный, но бывает так, что игра не складывается. Мы просто его поддерживаем. В Хабаровске такая игра могла быть с каждым. Все ошибаются, мы не акцентируем, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.
