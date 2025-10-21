Алексей Жамнов оценил игру защитника «Спартака» Андрея Миронова в текущем сезоне

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов оценил игру защитника Андрея Миронова, который в последних матчах сделал несколько результативных ошибок. Во встрече с «Амуром» опытнейший игрок обороны допустил грубую ошибку в своей зоне, которая привела к пропущенной шайбе на последних секундах матча при равном счёте.

— Что скажете по Андрею Миронову? У него плохо идёт.

— На нем слишком большой акцент, потому что он капитан. А вы не замечаете ошибки других? Он опытный, но бывает так, что игра не складывается. Мы просто его поддерживаем. В Хабаровске такая игра могла быть с каждым. Все ошибаются, мы не акцентируем, – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елизавета Алферьева.