Сегодня, 21 октября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.
Результаты матчей КХЛ на 21 октября 2025 года (время московское):
12:30. «Адмирал» — «Северсталь» — 1:4;
15:30. «Сибирь» — «Металлург» Мг — 1:2 ОТ;
17:00. «Салават Юлаев» — «Трактор» — 3:2;
19:30. «Спартак» — «Шанхайские Драконы» — 7:6 Б.
Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 26 очками после 18 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 30 очков после 18 встреч.