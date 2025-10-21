Результаты матчей КХЛ на 21 октября 2025 года

Сегодня, 21 октября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 21 октября 2025 года (время московское):

12:30. «Адмирал» — «Северсталь» — 1:4;

15:30. «Сибирь» — «Металлург» Мг — 1:2 ОТ;

17:00. «Салават Юлаев» — «Трактор» — 3:2;

19:30. «Спартак» — «Шанхайские Драконы» — 7:6 Б.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 26 очками после 18 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 30 очков после 18 встреч.