Результаты матчей ВХЛ на 21 октября 2025 года

Сегодня, 21 октября, состоялись восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 21 октября 2025 года:

17:00. «Рубин» – «Омские Крылья» — 4:2;
17:00. «Торос» – «Динамо» СПб — 3:4 ОТ;
17:00. «Молот» – СКА-ВМФ — 2:1 Б;
17:30. «Кристалл» – «Нефтяник» — 2:4;
18:30. «Химик» – «Буран» — 4:3 ОТ;
19:00. АКМ – ЦСК ВВС — 1:3;
19:00. «Рязань-ВДВ» – «Барс» — 4:3 Б;
19:00. «Дизель» – «Челны» — 2:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Магнитка», набравшая 27 очков в 18 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 27 очками после 17 встреч. Тройку замыкает «Югра» (26 очков в 15 играх).

