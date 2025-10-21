«Спартак» добился 12-й победы в КХЛ, отыгравшись с «-3», и повторил достижение «Ак Барса»

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась волевой победой московской команды со счётом 7:6 Б.

Отметим, что в середине второго периода счёт в матче был 3:1 в пользу «Спартака», после чего «Шанхайские Драконы» смогли забросить пять шайб подряд. Однако «Спартак» ответил тремя голами кряду и перевёл игру в овертайм. По буллитам победу одержали хозяева.

«Спартак» добился 12-й победы в КХЛ, отыгравшись с «-3», и повторил достижение «Ак Барса».

Клубы-лидеры по камбэкам с «-3»:

12 – «Ак Барс» (152 случая), все победы с 0:3;

12 – «Спартак» (223), девять побед с 0:3;

11 – «Динамо» Мск (150), девять побед с 0:3;

9 – СКА (121), восемь побед с 0:3;

9 – «Металлург» (177), восемь побед с 0:3.