В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Спартаком» и «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась волевой победой московской команды со счётом 7:6 Б.
Отметим, что в середине второго периода счёт в матче был 3:1 в пользу «Спартака», после чего «Шанхайские Драконы» смогли забросить пять шайб подряд. Однако «Спартак» ответил тремя голами кряду и перевёл игру в овертайм. По буллитам победу одержали хозяева.
«Спартак» добился 12-й победы в КХЛ, отыгравшись с «-3», и повторил достижение «Ак Барса».
Клубы-лидеры по камбэкам с «-3»:
12 – «Ак Барс» (152 случая), все победы с 0:3;
12 – «Спартак» (223), девять побед с 0:3;
11 – «Динамо» Мск (150), девять побед с 0:3;
9 – СКА (121), восемь побед с 0:3;
9 – «Металлург» (177), восемь побед с 0:3.
- 21 октября 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:25
-
23:17
-
23:11
-
23:01
-
22:40
-
22:12
-
21:40
-
21:25
-
21:11
-
20:55
-
20:40
-
20:20
-
19:55
-
19:43
-
19:21
-
19:00
-
18:54
-
18:51
-
18:45
-
18:20
-
18:06
-
17:44
-
17:20
-
17:05
-
17:00
-
16:40
-
16:20
-
16:15
-
15:50
-
15:38
-
15:25