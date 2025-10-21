Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 21 октября 2025 года

Сегодня, 21 октября, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 21 октября 2025 года:

11:00. МХК «Молот» – Академия СКА — 4:5 ОТ;

17:30. «Ладья» – «Спутник» — 7:4;

17:30. «Тюменский Легион» – «Сахалинские Акулы» — 3:1;

18:30. «Локо-76» – «Толпар» — 5:1;

19:00. МХК «Атлант» – Академия Михайлова — 5:6;

19:00. «АКМ Новомосковск» – «Стальные Лисы» — 2:5.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 27 очками после 15 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 26 очков после 14 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению встреч между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.