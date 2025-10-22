Парфёнов снимал чудо-победу «Спартака», Ice Girls кружили на льду. Яркие фото с матча

21 октября в Москве на льду стадиона «Мегаспорт» в матче регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ «Спартак» одержал победу над «Шанхайскими Драконами». Встреча завершилась со счётом 7:6 Б в пользу команды Алексея Жамнова.

Отметим, что в середине второго периода счёт в матче был 3:1 в пользу «Спартака», после чего «Шанхайские Драконы» смогли забросить пять шайб подряд. Однако «Спартак» ответил тремя голами кряду и перевёл игру в овертайм. По буллитам победу одержали хозяева.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Шанхайские Драконы» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.