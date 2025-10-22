Александр Овечкин отметился результативным пасом в матче «Вашингтон» — «Сиэтл»

40-летний российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил результативную передачу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне.

На 22-й минуте игры при розыгрыше большинства «Вашингтоном» Александр отдал поперечный пас на защитника Джейкоба Чикрана, который мощным броском поразил ворота Мэтта Мюррея.

Этот ассист стал для Овечкина четвёртым в сезоне-2025/2026 в седьмом по счёту матче, также на его счету одна заброшенная шайба.