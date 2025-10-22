Александр Овечкин отметился результативным пасом в матче «Вашингтон» — «Сиэтл»
40-летний российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил результативную передачу в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Перерыв
3 : 0
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Дауд (Карлсон, Дьюхейм) – 08:30 2:0 Леонард (Протас, Фехервари) – 20:25 3:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 21:33 (pp)
На 22-й минуте игры при розыгрыше большинства «Вашингтоном» Александр отдал поперечный пас на защитника Джейкоба Чикрана, который мощным броском поразил ворота Мэтта Мюррея.
Этот ассист стал для Овечкина четвёртым в сезоне-2025/2026 в седьмом по счёту матче, также на его счету одна заброшенная шайба.
