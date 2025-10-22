Скидки
Зибанеджад прокомментировап антирекорд НХЛ по домашней результативности от «Рейнджерс»

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Нью‑Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад высказался по поводу рекордно низкой домашней результативности команды на старте регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026.

«По крайней мере, мы создаем голевые моменты. Я бы больше беспокоился, если бы у нас не было шансов забить, если бы лично у меня не было моментов. Однако их реализация нас всех очень расстраивает. Честно говоря, не знаю, что ещё можно сделать. Правда не знаю. Очень обидно проигрывать, и вдвойне обидно, что мы до сих пор не одержали ни одной домашней победы. Нам нужно быть лучше», — приводит слова Зибанеджада пресс‑служба НХЛ.

В четырёх домашних матчах регулярного чемпионата со старта сезона-2025/2026 «Рейнджерс» потерпели четыре поражения с общим счётом 1:9, уступив «Питтсбург Пингвинз» (0:3), «Вашингтон Кэпиталз» (0:1), «Эдмонтон Ойлерз» (0:2) и «Миннесоте Уайлд» (1:3). Единственный гол в последней домашней игре ньюйоркцев забил российский нападающий Артемий Панарин.

Этот показатель «Рейнджерс» стал новым антирекордом НХЛ — ранее в четырёх стартовых домашних матчах забрасывалось не менее двух шайб.

Комментарии
