Аскаров оценил вратарские навыки Сорокина перед матчем с «Айлендерс»
Российский вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров перед матчем с «островитянами» высказался об игре голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Перерыв
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Граф (Делландреа) – 08:29 (sh) 1:1 Хорват – 09:26 (pp) 2:1 Сизикас – 10:30 2:2 Годетт (Миса, Граф) – 14:16 3:2 Хейнеман (Ли, Шабанов) – 19:28 (pp) 4:2 Шефер (Дюклер, Палмьери) – 26:38
«Я никогда не встречался с ним лично, но наслышан о нём. Он довольно умный вратарь. У него действительно хорошие навыки, такие хорошие руки, движения и владение шайбой», — приводит слова Аскарова журналист НХЛ Стефен Роснер в социальной сети Х.
На момент написания новости завершился первый период матча. «Айлендерс» ведут во встречи со счётом 3:2. Голкипер хозяев Илья Сорокин за это время успел сделать 14 сейвов, на счету же Аскарова пять отражённых бросков.
