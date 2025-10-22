Аскаров оценил вратарские навыки Сорокина перед матчем с «Айлендерс»

Российский вратарь «Сан-Хосе Шаркс» Ярослав Аскаров перед матчем с «островитянами» высказался об игре голкипера «Нью-Йорк Айлендерс» Ильи Сорокина.

«Я никогда не встречался с ним лично, но наслышан о нём. Он довольно умный вратарь. У него действительно хорошие навыки, такие хорошие руки, движения и владение шайбой», — приводит слова Аскарова журналист НХЛ Стефен Роснер в социальной сети Х.

На момент написания новости завершился первый период матча. «Айлендерс» ведут во встречи со счётом 3:2. Голкипер хозяев Илья Сорокин за это время успел сделать 14 сейвов, на счету же Аскарова пять отражённых бросков.