Коннор Макдэвид забил свой первый гол в сезоне-2025/2026 НХЛ

Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил свою первую шайбу в текущем регулярном чемпионате, это произошло в седьмом по счёту матче. На 17-й минуте выездной встречи с «Оттавой Сенаторз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве, Макдэвид реализовал большинство, что позволило его команде открыть счёт.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
3-й период
2 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 16:31 (pp)     0:2 Ховард (Драйзайтль) – 20:49     1:2 Козенс (Батерсон) – 40:13 (pp)     2:2 Шабо (Перрон) – 41:49    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В розыгрыше численного преимущества Макдэвид получил шайбу из-за ворот от Райана Ньюджент-Хопкинса и точно бросил с острого угла в дальнюю девятку.

В шести предыдущих матчах текущего сезона Коннор Макдэвид записал на свой счёт семь результативных передач без заброшенных шайб.

