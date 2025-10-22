Коннор Макдэвид забил свой первый гол в сезоне-2025/2026 НХЛ
Поделиться
Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил свою первую шайбу в текущем регулярном чемпионате, это произошло в седьмом по счёту матче. На 17-й минуте выездной встречи с «Оттавой Сенаторз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве, Макдэвид реализовал большинство, что позволило его команде открыть счёт.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
3-й период
2 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 16:31 (pp) 0:2 Ховард (Драйзайтль) – 20:49 1:2 Козенс (Батерсон) – 40:13 (pp) 2:2 Шабо (Перрон) – 41:49
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В розыгрыше численного преимущества Макдэвид получил шайбу из-за ворот от Райана Ньюджент-Хопкинса и точно бросил с острого угла в дальнюю девятку.
В шести предыдущих матчах текущего сезона Коннор Макдэвид записал на свой счёт семь результативных передач без заброшенных шайб.
Комментарии
- 22 октября 2025
-
03:50
-
03:48
-
03:08
-
03:04
-
02:31
- 21 октября 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:25
-
23:17
-
23:11
-
23:01
-
22:40
-
22:12
-
21:40
-
21:25
-
21:11
-
20:55
-
20:40
-
20:20
-
19:55
-
19:43
-
19:21
-
19:00
-
18:54
-
18:51
-
18:45
-
18:20
-
18:06
-
17:44
-
17:20
-
17:05
-
17:00
-
16:40