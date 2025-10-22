Коннор Макдэвид забил свой первый гол в сезоне-2025/2026 НХЛ

Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил свою первую шайбу в текущем регулярном чемпионате, это произошло в седьмом по счёту матче. На 17-й минуте выездной встречи с «Оттавой Сенаторз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве, Макдэвид реализовал большинство, что позволило его команде открыть счёт.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В розыгрыше численного преимущества Макдэвид получил шайбу из-за ворот от Райана Ньюджент-Хопкинса и точно бросил с острого угла в дальнюю девятку.

В шести предыдущих матчах текущего сезона Коннор Макдэвид записал на свой счёт семь результативных передач без заброшенных шайб.