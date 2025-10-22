Мэттью Шефер повторил достижение Кросби и Гретцки в начале карьеры НХЛ

18-летний канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер забросил шайбу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс» и стал четвёртым игроком в своём возрасте, который начал свою карьеру с серии из шести набранных очков. Об этом сообщает журналист Стефен Роснер в социальной сети Х.

По информации журналиста, ранее это удавалось Александру Дэйглу, который начал карьеру с серии из семи набранных очков, а также легендарным нападающим Сидни Коросби и Уэйну Гретцки.

На момент написания новости идёт конец второго периода встречи. Хозяева ведут в матче со счётом 4:2. Заброшенными шайбами за «Айлендерс» отличились Бо Хорват, Кейси Сизикас, Эмиль Хейнеман и Мэттью Шефер.