Мэттью Шефер повторил достижение Кросби и Гретцки в начале карьеры НХЛ

Мэттью Шефер повторил достижение Кросби и Гретцки в начале карьеры НХЛ
18-летний канадский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер забросил шайбу в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Сан-Хосе Шаркс» и стал четвёртым игроком в своём возрасте, который начал свою карьеру с серии из шести набранных очков. Об этом сообщает журналист Стефен Роснер в социальной сети Х.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Перерыв
4 : 2
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Граф (Делландреа) – 08:29 (sh)     1:1 Хорват – 09:26 (pp)     2:1 Сизикас – 10:30     2:2 Годетт (Миса, Граф) – 14:16     3:2 Хейнеман (Ли, Шабанов) – 19:28 (pp)     4:2 Шефер (Дюклер, Палмьери) – 26:38    

По информации журналиста, ранее это удавалось Александру Дэйглу, который начал карьеру с серии из семи набранных очков, а также легендарным нападающим Сидни Коросби и Уэйну Гретцки.

На момент написания новости идёт конец второго периода встречи. Хозяева ведут в матче со счётом 4:2. Заброшенными шайбами за «Айлендерс» отличились Бо Хорват, Кейси Сизикас, Эмиль Хейнеман и Мэттью Шефер.

