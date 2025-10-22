Алекснадр Овечкин набирал очки в восьми из девяти матчах с «Сиэтлом»
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с клубом «Сиэтл Кракен», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. Таким образом, эта игра стала для него восьмой результативной из девяти проведённых с «Сиэтлом», сообщает пресс-служба «Вашингтона».
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Дауд (Карлсон, Дьюхейм) – 08:30 2:0 Леонард (Протас, Фехервари) – 20:25 3:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 21:33 (pp) 3:1 Шварц (Майерс) – 43:50 4:1 Уилсон – 59:10
Всего в девяти матчах с «Сиэтлом» Овечкин набрал 12 очков, забросив пять шайб при семи результативных передачах. В трёх из этих игр он набирал более одного очка.
