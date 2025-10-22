Алекснадр Овечкин набирал очки в восьми из девяти матчах с «Сиэтлом»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голевой передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с клубом «Сиэтл Кракен», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. Таким образом, эта игра стала для него восьмой результативной из девяти проведённых с «Сиэтлом», сообщает пресс-служба «Вашингтона».

Всего в девяти матчах с «Сиэтлом» Овечкин набрал 12 очков, забросив пять шайб при семи результативных передачах. В трёх из этих игр он набирал более одного очка.