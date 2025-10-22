Овечкин на шесть очков отстаёт от Ягра по результативности в большинстве за карьеру
40-летний российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил результативную передачу при розыгрыше большинства в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. Это очко стало для Овечкина 604-м при розыгрыше численного преимущества (326+278) в 1498 матчах регулярных чемпионатов за карьеру.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Дауд (Карлсон, Дьюхейм) – 08:30 2:0 Леонард (Протас, Фехервари) – 20:25 3:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 21:33 (pp) 3:1 Шварц (Майерс) – 43:50 4:1 Уилсон (Дауд, Протас) – 59:10
Теперь Овечкин отстаёт на шесть очков от показателя Яромира Ягра, который составляет 610 очков в большинстве (217+393) в 1733 матчах регулярки и является 10-м в НХЛ за всю историю, сообщает пресс-служба «Вашингтона».
