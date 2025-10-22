Овечкин на шесть очков отстаёт от Ягра по результативности в большинстве за карьеру

40-летний российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил результативную передачу при розыгрыше большинства в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен», который проходит в эти минуты на льду «Кэпитал Уан-Арены» в столице США Вашингтоне. Это очко стало для Овечкина 604-м при розыгрыше численного преимущества (326+278) в 1498 матчах регулярных чемпионатов за карьеру.

Теперь Овечкин отстаёт на шесть очков от показателя Яромира Ягра, который составляет 610 очков в большинстве (217+393) в 1733 матчах регулярки и является 10-м в НХЛ за всю историю, сообщает пресс-служба «Вашингтона».