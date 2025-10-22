Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Два очка Кросби и Малкина принесли «Питтсбургу» крупную победу в матче с «Ванкувером»

В ночь с 21 на 22 октября завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Питтсбург Пингвинз» и «Ванкувер Кэнакс». Игра проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские форварды Коннор Дьюар,

Сидни Кросби, Энтони Манта и Джастин Бразо, американский нападающий Томми Новак. Также на счету российского форварда Евгения Малкина результативная передача.

У гостей единственный гол на счету американского нападающего Конора Гарланда.

Следующий матч «Питтсбург» проведёт на выезде с «Флоридой Пантерз» 24 октября. «Ванкувер» же продолжит выездную серию и встретится с «Нэшвиллом Предаторз» также 24 октября.