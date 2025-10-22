Два очка Кросби и Малкина принесли «Питтсбургу» крупную победу в матче с «Ванкувером»
В ночь с 21 на 22 октября завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Питтсбург Пингвинз» и «Ванкувер Кэнакс». Игра проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд (Петтерссон, Гронек) – 01:18 1:1 Дьюар (Уозерспун, Аччари) – 11:39 2:1 Новак (Летанг, Бразо) – 34:21 (pp) 3:1 Кросби (Ракелль) – 36:18 4:1 Манта (Малкин, Бразо) – 37:29 5:1 Бразо (Манта, Летанг) – 45:56 (pp)
В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские форварды Коннор Дьюар,
Сидни Кросби, Энтони Манта и Джастин Бразо, американский нападающий Томми Новак. Также на счету российского форварда Евгения Малкина результативная передача.
У гостей единственный гол на счету американского нападающего Конора Гарланда.
Следующий матч «Питтсбург» проведёт на выезде с «Флоридой Пантерз» 24 октября. «Ванкувер» же продолжит выездную серию и встретится с «Нэшвиллом Предаторз» также 24 октября.
