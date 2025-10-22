Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Питтсбург – Ванкувер, результат матча 22 октября 2025, счет 5:1, НХЛ, Малкин, Кросби

Два очка Кросби и Малкина принесли «Питтсбургу» крупную победу в матче с «Ванкувером»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 21 на 22 октября завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Питтсбург Пингвинз» и «Ванкувер Кэнакс». Игра проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд (Петтерссон, Гронек) – 01:18     1:1 Дьюар (Уозерспун, Аччари) – 11:39     2:1 Новак (Летанг, Бразо) – 34:21 (pp)     3:1 Кросби (Ракелль) – 36:18     4:1 Манта (Малкин, Бразо) – 37:29     5:1 Бразо (Манта, Летанг) – 45:56 (pp)    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились канадские форварды Коннор Дьюар,
Сидни Кросби, Энтони Манта и Джастин Бразо, американский нападающий Томми Новак. Также на счету российского форварда Евгения Малкина результативная передача.

У гостей единственный гол на счету американского нападающего Конора Гарланда.

Следующий матч «Питтсбург» проведёт на выезде с «Флоридой Пантерз» 24 октября. «Ванкувер» же продолжит выездную серию и встретится с «Нэшвиллом Предаторз» также 24 октября.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Нестареющий Сид! Кросби обогнал легенду и вошёл в топ-9 ассистентов за всю историю НХЛ
Нестареющий Сид! Кросби обогнал легенду и вошёл в топ-9 ассистентов за всю историю НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android