Первый гол Макдэвида в сезоне помог «Эдмонтону» одолеть в овертайме «Оттаву»
Поделиться
В ночь с 21 на 22 октября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 16:31 (pp) 0:2 Ховард (Драйзайтль) – 20:49 1:2 Козенс (Батерсон) – 40:13 (pp) 2:2 Шабо (Перрон) – 41:49 2:3 Уолман (Экхольм, Савуа) – 62:24 (pp)
Свою первую шайбу в текущем сезоне забросил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Комментарии
- 22 октября 2025
-
05:23
-
04:45
-
04:39
-
04:38
-
04:37
-
04:35
-
04:17
-
04:02
-
03:50
-
03:48
-
03:08
-
03:04
-
02:31
- 21 октября 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:25
-
23:17
-
23:11
-
23:01
-
22:40
-
22:12
-
21:40
-
21:25
-
21:11
-
20:55
-
20:40
-
20:20
-
19:55
-
19:43
-
19:21
-
19:00
-
18:54
-
18:51