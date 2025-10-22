Первый гол Макдэвида в сезоне помог «Эдмонтону» одолеть в овертайме «Оттаву»

В ночь с 21 на 22 октября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

Свою первую шайбу в текущем сезоне забросил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.