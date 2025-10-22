Скидки
Оттава Сенаторз — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 22 октября 2025, счет 2:3 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Первый гол Макдэвида в сезоне помог «Эдмонтону» одолеть в овертайме «Оттаву»
В ночь с 21 на 22 октября мск на льду арены «Канадиен Тайр-центр» в столице Канады Оттаве завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Оттава Сенаторз» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 3:2 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 16:31 (pp)     0:2 Ховард (Драйзайтль) – 20:49     1:2 Козенс (Батерсон) – 40:13 (pp)     2:2 Шабо (Перрон) – 41:49     2:3 Уолман (Экхольм, Савуа) – 62:24 (pp)    

Свою первую шайбу в текущем сезоне забросил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

