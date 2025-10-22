Ассист Грицюка помог «Нью-Джерси» победить на выезде «Торонто»
В ночь с 21 на 22 октября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 5
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Таварес (Экман-Ларссон, Нюландер) – 06:36 1:1 Хьюз (Братт, Песке) – 21:27 1:2 Гласс – 23:20 (pp) 1:3 Диллон (Гленденинг, Грицюк) – 24:54 2:3 Маччелли (Нюландер, Таварес) – 27:03 2:4 Хьюз (Братт, Немец) – 36:17 2:5 Хьюз (Братт) – 59:30
В составе «Дэвилз» результативной передачей отметился российский нападающий Арсений Грицюк.
