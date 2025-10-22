Ассист Грицюка помог «Нью-Джерси» победить на выезде «Торонто»

В ночь с 21 на 22 октября мск на льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Нью-Джерси Дэвилз». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

В составе «Дэвилз» результативной передачей отметился российский нападающий Арсений Грицюк.