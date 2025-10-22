Передача Овечкина помогла «Вашингтону» дома уверенно победить «Сиэтл»

В ночь с 21 на 22 октября завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Сиэтл Кракен». Игра проходила на арене «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились американские форварды Ник Дауд, Райан Леонард и канадский защитник Джейкоб Чикран. Также на счету российского нападающего Александра Овечкина результативная передача.

В составе гостей единственную шайбу забросил канадский форвард Джейден Шварц.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» 25 октября. «Сиэтл» на выезде встретится с «Виннипег Джетс» 24 октября.