Главная Хоккей Новости

Вашингтон – Сиэтл, результат матча 22 октября 2025, счет 4:1, НХЛ, Овечкин

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» дома уверенно победить «Сиэтл»
Комментарии

В ночь с 21 на 22 октября завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Сиэтл Кракен». Игра проходила на арене «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Дауд (Карлсон, Дьюхейм) – 08:30     2:0 Леонард (Протас, Фехервари) – 20:25     3:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 21:33 (pp)     3:1 Шварц (Майерс) – 43:50     4:1 Уилсон (Дауд, Протас) – 59:10    

В составе победителей голами отметились американские форварды Ник Дауд, Райан Леонард и канадский защитник Джейкоб Чикран. Также на счету российского нападающего Александра Овечкина результативная передача.

В составе гостей единственную шайбу забросил канадский форвард Джейден Шварц.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» 25 октября. «Сиэтл» на выезде встретится с «Виннипег Джетс» 24 октября.

