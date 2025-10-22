Передача Овечкина помогла «Вашингтону» дома уверенно победить «Сиэтл»
Поделиться
В ночь с 21 на 22 октября завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), где встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Сиэтл Кракен». Игра проходила на арене «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) и закончилась победой хозяев со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Дауд (Карлсон, Дьюхейм) – 08:30 2:0 Леонард (Протас, Фехервари) – 20:25 3:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 21:33 (pp) 3:1 Шварц (Майерс) – 43:50 4:1 Уилсон (Дауд, Протас) – 59:10
В составе победителей голами отметились американские форварды Ник Дауд, Райан Леонард и канадский защитник Джейкоб Чикран. Также на счету российского нападающего Александра Овечкина результативная передача.
В составе гостей единственную шайбу забросил канадский форвард Джейден Шварц.
Следующий матч «Вашингтон» проведёт на выезде с «Коламбус Блю Джекетс» 25 октября. «Сиэтл» на выезде встретится с «Виннипег Джетс» 24 октября.
Комментарии
- 22 октября 2025
-
05:23
-
04:45
-
04:39
-
04:38
-
04:37
-
04:35
-
04:17
-
04:02
-
03:50
-
03:48
-
03:08
-
03:04
-
02:31
- 21 октября 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:25
-
23:17
-
23:11
-
23:01
-
22:40
-
22:12
-
21:40
-
21:25
-
21:11
-
20:55
-
20:40
-
20:20
-
19:55
-
19:43
-
19:21
-
19:00
-
18:54
-
18:51