«Айлендерс» победили «Сан-Хосе», Шабанов и Орлов отметились ассистами
Поделиться
В ночь с 21 на 22 октября мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Граф (Делландреа) – 08:29 (sh) 1:1 Хорват – 09:26 (pp) 2:1 Сизикас – 10:30 2:2 Годетт (Миса, Граф) – 14:16 3:2 Хейнеман (Ли, Шабанов) – 19:28 (pp) 4:2 Шефер (Дюклер, Палмьери) – 26:38 4:3 Селебрини (Орлов, Ферраро) – 50:16
Результативными передачами отметились российские игроки обеих команд — нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов и защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов.
Комментарии
- 22 октября 2025
-
05:23
-
04:45
-
04:39
-
04:38
-
04:37
-
04:35
-
04:17
-
04:02
-
03:50
-
03:48
-
03:08
-
03:04
-
02:31
- 21 октября 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:25
-
23:17
-
23:11
-
23:01
-
22:40
-
22:12
-
21:40
-
21:25
-
21:11
-
20:55
-
20:40
-
20:20
-
19:55
-
19:43
-
19:21
-
19:00
-
18:54
-
18:51