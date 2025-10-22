Скидки
Нью-Йорк Айлендерс — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 22 октября 2025, счет 4:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Айлендерс» победили «Сан-Хосе», Шабанов и Орлов отметились ассистами
Комментарии

В ночь с 21 на 22 октября мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Граф (Делландреа) – 08:29 (sh)     1:1 Хорват – 09:26 (pp)     2:1 Сизикас – 10:30     2:2 Годетт (Миса, Граф) – 14:16     3:2 Хейнеман (Ли, Шабанов) – 19:28 (pp)     4:2 Шефер (Дюклер, Палмьери) – 26:38     4:3 Селебрини (Орлов, Ферраро) – 50:16    

Результативными передачами отметились российские игроки обеих команд — нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов и защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов.

