«Айлендерс» победили «Сан-Хосе», Шабанов и Орлов отметились ассистами

В ночь с 21 на 22 октября мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 4:3.

Результативными передачами отметились российские игроки обеих команд — нападающий «Айлендерс» Максим Шабанов и защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов.