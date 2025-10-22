28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Бостон» и прервать серию из 4-х неудач

В Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» потерпел поражение от «Флориды Пантерз» со счётом 3:4.

В составе победителей шайбами отметились Мэки Самоскевич, Эй Джей Грир, Ээту Луостаринен и Картер Вераге. Двумя результативными передачами у «Пантерз» отметился Брэд Маршан, который впервые сыграл против своей бывшей команды, в которой провёл всю карьеру до перехода во «Флориду».

У «Бостона» отличились Павел Заха, Элиас Линдхольм и Морган Гики.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил в этой встрече 28 бросков.

Примечательно, что хозяева сравняли счёт за полторы минуты до конца третьего периода, однако через минуту пропустили решающий гол.

Таким образом, «Пантерз» прервали серию из четырёх подряд поражений, набрали восемь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Бостон» проиграл пятый матч подряд, остался с шестью очками и идёт на 13-й строчке Запада.