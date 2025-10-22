Скидки
Бостон Брюинз – Флорида Пантерз, результат матча 22 октября 2025, счёт 3:4, НХЛ 2025/2026

28 сейвов Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Бостон» и прервать серию из 4-х неудач
Аудио-версия:
Комментарии

В Бостоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» потерпел поражение от «Флориды Пантерз» со счётом 3:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Самоскевич (Маршан, Лунделль) – 01:01 (pp)     0:2 Грир (Гаджович) – 22:01     1:2 Заха (Миттельштадт, Арвидссон) – 42:46     2:2 Линдхольм (Пастрняк, Заха) – 44:46 (pp)     2:3 Луостаринен (Маршан, Экблад) – 49:58     3:3 Гики (Миттельштадт, Пастрняк) – 58:29     3:4 Вераге – 59:33    

В составе победителей шайбами отметились Мэки Самоскевич, Эй Джей Грир, Ээту Луостаринен и Картер Вераге. Двумя результативными передачами у «Пантерз» отметился Брэд Маршан, который впервые сыграл против своей бывшей команды, в которой провёл всю карьеру до перехода во «Флориду».

У «Бостона» отличились Павел Заха, Элиас Линдхольм и Морган Гики.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил в этой встрече 28 бросков.

Примечательно, что хозяева сравняли счёт за полторы минуты до конца третьего периода, однако через минуту пропустили решающий гол.

Таким образом, «Пантерз» прервали серию из четырёх подряд поражений, набрали восемь очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Бостон» проиграл пятый матч подряд, остался с шестью очками и идёт на 13-й строчке Запада.

Новости. Хоккей
