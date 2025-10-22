Мэттью Шефер повторил исторический рекорд Марека Жидлицки среди защитников в НХЛ

Первый номер драфта НХЛ—2025, защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер отметился заброшенной шайбой в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3). Благодаря этому канадец продлил свою серию с набранными очками со старта нынешнего сезона до шести игр, что позволило ему повторить рекорд всех времён по этому показателю, установленный в 2003 году Мареком Жидлицки.

Всего в нынешнем сезоне на счету 18-летнего Шефера 7 (2+5) очков в шести матчах. Его команда имеет шесть очков после шести игр и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Отметим, что в прошлом сезоне Мэттью Шефер сыграл всего 17 матчей за «Эри Оттерс» в OHL из-за мононуклеоза и перелома ключицы.