Мэттью Шефер повторил исторический рекорд Марека Жидлицки среди защитников в НХЛ
Первый номер драфта НХЛ—2025, защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер отметился заброшенной шайбой в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3). Благодаря этому канадец продлил свою серию с набранными очками со старта нынешнего сезона до шести игр, что позволило ему повторить рекорд всех времён по этому показателю, установленный в 2003 году Мареком Жидлицки.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Граф (Делландреа) – 08:29 (sh) 1:1 Хорват – 09:26 (pp) 2:1 Сизикас – 10:30 2:2 Годетт (Миса, Граф) – 14:16 3:2 Хейнеман (Ли, Шабанов) – 19:28 (pp) 4:2 Шефер (Дюклер, Палмьери) – 26:38 4:3 Селебрини (Орлов, Ферраро) – 50:16
Всего в нынешнем сезоне на счету 18-летнего Шефера 7 (2+5) очков в шести матчах. Его команда имеет шесть очков после шести игр и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Отметим, что в прошлом сезоне Мэттью Шефер сыграл всего 17 матчей за «Эри Оттерс» в OHL из-за мононуклеоза и перелома ключицы.
