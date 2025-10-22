Гол Воронкова и передачи Марченко и Чинахова принесли «Коламбусу» победу над «Далласом»
Поделиться
В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс со счётом 1:5.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Дженнер, Джонсон) – 04:33 0:2 Дженнер (Сиверсон) – 18:42 (pp) 1:2 Сегин (Блэквелл, Эрни) – 31:58 1:3 Матейчук (Чинахов, Астон-Риз) – 47:21 1:4 Воронков (Монахан, Марченко) – 54:26 (pp) 1:5 Джонсон (Фантилли) – 57:00
В составе победителей шайбами отметились Адам Фантилли, Бун Дженнер, Дентон Матейчук, Дмитрий Воронков и Кент Джонсон. По одной результативной передаче на свой счёт записали российские форварды Кирилл Марченко и Егор Чинахов.
У «Далласа» единственный гол забил Тайлер Сегин.
«Жакеты» набрали шесть очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Старз» уступили в третьем матче подряд, остались с таким же количеством очков и идут на 12-й строчке Запада.
Материалы по теме
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Комментарии
- 22 октября 2025
-
06:37
-
06:34
-
06:22
-
06:08
-
05:59
-
05:48
-
05:41
-
05:35
-
05:23
-
04:45
-
04:39
-
04:38
-
04:37
-
04:35
-
04:17
-
04:02
-
03:50
-
03:48
-
03:08
-
03:04
-
02:31
- 21 октября 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:25
-
23:17
-
23:11
-
23:01
-
22:40
-
22:12
-
21:40
-
21:25
-
21:11
-
20:55