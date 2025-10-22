Скидки
Главная Хоккей Новости

Даллас Старз – Коламбус Блю Джекетс, результат матча 22 октября 2025, счёт 1:5, НХЛ 2025/2026

Гол Воронкова и передачи Марченко и Чинахова принесли «Коламбусу» победу над «Далласом»
В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс со счётом 1:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Дженнер, Джонсон) – 04:33     0:2 Дженнер (Сиверсон) – 18:42 (pp)     1:2 Сегин (Блэквелл, Эрни) – 31:58     1:3 Матейчук (Чинахов, Астон-Риз) – 47:21     1:4 Воронков (Монахан, Марченко) – 54:26 (pp)     1:5 Джонсон (Фантилли) – 57:00    

В составе победителей шайбами отметились Адам Фантилли, Бун Дженнер, Дентон Матейчук, Дмитрий Воронков и Кент Джонсон. По одной результативной передаче на свой счёт записали российские форварды Кирилл Марченко и Егор Чинахов.

У «Далласа» единственный гол забил Тайлер Сегин.

«Жакеты» набрали шесть очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Старз» уступили в третьем матче подряд, остались с таким же количеством очков и идут на 12-й строчке Запада.

Кирилл Марченко установил исторический рекорд «Коламбуса»

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

