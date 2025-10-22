Гол Воронкова и передачи Марченко и Чинахова принесли «Коламбусу» победу над «Далласом»

В Далласе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс со счётом 1:5.

В составе победителей шайбами отметились Адам Фантилли, Бун Дженнер, Дентон Матейчук, Дмитрий Воронков и Кент Джонсон. По одной результативной передаче на свой счёт записали российские форварды Кирилл Марченко и Егор Чинахов.

У «Далласа» единственный гол забил Тайлер Сегин.

«Жакеты» набрали шесть очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Старз» уступили в третьем матче подряд, остались с таким же количеством очков и идут на 12-й строчке Запада.

