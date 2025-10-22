Ассист Минтюкова помог «Анахайму» победить в гостях «Нэшвилл»

В ночь с 21 на 22 октября мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Анахайм Дакс». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

Результативной передачей отметился российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков.