Ассист Минтюкова помог «Анахайму» победить в гостях «Нэшвилл»
В ночь с 21 на 22 октября мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Анахайм Дакс». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Джонстон (Гудас, Минтюков) – 08:52 1:1 Джост (Стастни, Бэррон) – 14:29 1:2 Карлссон (Труба, Готье) – 24:23 2:2 Форсберг (Йози, О'Райлли) – 26:39 2:3 Готье (Труба) – 35:07 2:4 Сеннеке (Мактавиш, Джонстон) – 36:59 2:5 Терри (Пилинг, Джонстон) – 51:40
Результативной передачей отметился российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков.
Комментарии
