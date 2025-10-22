Скидки
Нэшвилл Предаторз — Анахайм Дакс, результат матча 22 октября 2025, счет 2:5, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Ассист Минтюкова помог «Анахайму» победить в гостях «Нэшвилл»
Комментарии

В ночь с 21 на 22 октября мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Анахайм Дакс». Гости выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Джонстон (Гудас, Минтюков) – 08:52     1:1 Джост (Стастни, Бэррон) – 14:29     1:2 Карлссон (Труба, Готье) – 24:23     2:2 Форсберг (Йози, О'Райлли) – 26:39     2:3 Готье (Труба) – 35:07     2:4 Сеннеке (Мактавиш, Джонстон) – 36:59     2:5 Терри (Пилинг, Джонстон) – 51:40    

Результативной передачей отметился российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков.

