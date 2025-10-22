Леонард стал самым молодым игроком «Вашингтона» за 17 лет, забившим в двух матчах подряд

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Райан Леонард отметился заброшенной шайбой в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (4:1). Этот результат помог форварду стать самым молодым игроком в истории франшизы (20 лет и 273 дней), которому удалось забить гол в двух матчах подряд после рекорда, установленного в 2008 году Никласом Бекстрёмом (20 лет и 103 дня).

Напомним, форвард также отличился голом в предыдущем матче «столичных» с «Ванкувер Кэнакс» (3:4).

Всего в нынешнем сезоне на счету Леонарда 3 (3+0) очка в семи матчах. Его команда имеет 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей игре «Вашингтон» 25 октября сыграет в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».