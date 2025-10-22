Передача Кузьменко в овертайме помогла «Лос-Анджелесу» победить «Сент-Луис»

В ночь с 21 на 22 октября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Лос-Анджелес Кингз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 2:1 OT.

Результативной передачей на решающий гол отметился российский нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко.