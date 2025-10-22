Передача Кузьменко в овертайме помогла «Лос-Анджелесу» победить «Сент-Луис»
В ночь с 21 на 22 октября мск на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США, штат Миссури) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Сент-Луис Блюз» и «Лос-Анджелес Кингз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 2:1 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
1 : 2
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Лаферрье (Кемпе) – 21:47 1:1 Фолк (Томас, Кайру) – 42:18 (pp) 1:2 Кемпе (Кузьменко, Фиала) – 61:50 (pp)
Результативной передачей на решающий гол отметился российский нападающий «Кингз» Андрей Кузьменко.
