Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер установил рекорд НХЛ всех времён в матче с «Сан-Хосе»

Первый номер драфта НХЛ—2025, защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер отметился заброшенной шайбой в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3), которая в конечном итоге стала победной. Этот результат помог канадцу стать самым молодым защитником в истории лиги (18 лет, 46 дней), забившим победный гол.

Отметим, что предыдущим рекордсменом НХЛ по этому показателю был Крэйг Воланин, который забросил победную шайбу в возрасте 18 лет и 135 дней.

Всего в нынешнем сезоне на счету 18-летнего Шефера 7 (2+5) очков в шести матчах. Его команда имеет шесть очков после шести игр и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Отметим, что в прошлом сезоне Мэттью Шефер сыграл всего 17 матчей за «Эри Оттерс» в OHL из-за мононуклеоза и перелома ключицы.