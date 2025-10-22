Скидки
Защитник «Айлендерс» Мэттью Шефер установил рекорд НХЛ всех времён в матче с «Сан-Хосе»

Первый номер драфта НХЛ—2025, защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер отметился заброшенной шайбой в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (4:3), которая в конечном итоге стала победной. Этот результат помог канадцу стать самым молодым защитником в истории лиги (18 лет, 46 дней), забившим победный гол.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Граф (Делландреа) – 08:29 (sh)     1:1 Хорват – 09:26 (pp)     2:1 Сизикас – 10:30     2:2 Годетт (Миса, Граф) – 14:16     3:2 Хейнеман (Ли, Шабанов) – 19:28 (pp)     4:2 Шефер (Дюклер, Палмьери) – 26:38     4:3 Селебрини (Орлов, Ферраро) – 50:16    

Отметим, что предыдущим рекордсменом НХЛ по этому показателю был Крэйг Воланин, который забросил победную шайбу в возрасте 18 лет и 135 дней.

Всего в нынешнем сезоне на счету 18-летнего Шефера 7 (2+5) очков в шести матчах. Его команда имеет шесть очков после шести игр и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Отметим, что в прошлом сезоне Мэттью Шефер сыграл всего 17 матчей за «Эри Оттерс» в OHL из-за мононуклеоза и перелома ключицы.

