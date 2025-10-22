Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Захар Бардаков набрал первое очко за карьеру в НХЛ

Захар Бардаков набрал первое очко за карьеру в НХЛ
Комментарии

В эти минуты в Солт-Лейк-Сити (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Юта Мамонт» принимает «Колорадо Эвеланш». На данный момент идёт второй периоде, счёт 1:0 в пользу гостей, которые открыли счёт благодаря голу Кейла Макара, одним из ассистентов которого выступил российский форвард Захар Бардаков, набравший тем самым своё первое очко за карьеру в лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
2-й период
1 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Келли, Бардаков) – 05:29     1:1 Шмальц – 29:17 (pp)    

Для 24-летнего Бардакова эта игра стала второй в текущем регулярном чемпионате.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео знакового момента в карьере российского форварда:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, «Эвеланш» подписали с Бардаковым однолетний контракт новичка в апреле этого года. До этого он выступал за СКА.

Материалы по теме
57 русских начинают поход за Кубком Стэнли! Полный список россиян на старте сезона НХЛ
57 русских начинают поход за Кубком Стэнли! Полный список россиян на старте сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android