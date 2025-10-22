Захар Бардаков набрал первое очко за карьеру в НХЛ

В эти минуты в Солт-Лейк-Сити (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Юта Мамонт» принимает «Колорадо Эвеланш». На данный момент идёт второй периоде, счёт 1:0 в пользу гостей, которые открыли счёт благодаря голу Кейла Макара, одним из ассистентов которого выступил российский форвард Захар Бардаков, набравший тем самым своё первое очко за карьеру в лиге.

Для 24-летнего Бардакова эта игра стала второй в текущем регулярном чемпионате.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео знакового момента в карьере российского форварда:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, «Эвеланш» подписали с Бардаковым однолетний контракт новичка в апреле этого года. До этого он выступал за СКА.