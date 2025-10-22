Форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби обновил клубный рекорд в НХЛ
Поделиться
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в матче Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (5:1) отметился заброшенной шайбой и побил клубный рекорд по набранным очкам в матчах НХЛ с учетом плей‑офф. Об этом сообщает пресс‑служба клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд (Петтерссон, Гронек) – 01:18 1:1 Дьюар (Уозерспун, Аччари) – 11:39 2:1 Новак (Летанг, Бразо) – 34:21 (pp) 3:1 Кросби (Ракелль) – 36:18 4:1 Манта (Малкин, Бразо) – 37:29 5:1 Бразо (Манта, Летанг) – 45:56 (pp)
По информации источника, это 1896 (700+1196) очко 38‑летнего канадца за карьеру. Кросби побил клубный рекорд, принадлежавший Марио Лемье (1895), и переместился на чистое седьмое место среди всех хоккеистов лиги по этому показателю.
Рекорд всех времен принадлежит канадскому форварду Уэйну Гретцки (3237). Лучший из россиян Александр Овечкин занимает 11‑е место (1775).
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
06:37
-
06:34
-
06:22
-
06:08
-
05:59
-
05:48
-
05:41
-
05:35
-
05:23
-
04:45
-
04:39
-
04:38
-
04:37
-
04:35
-
04:17
-
04:02
-
03:50
-
03:48
-
03:08
-
03:04
-
02:31
- 21 октября 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:25
-
23:17
-
23:11
-
23:01
-
22:40
-
22:12
-
21:40
-
21:25
-
21:11
-
20:55