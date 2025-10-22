Форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби обновил клубный рекорд в НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в матче Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (5:1) отметился заброшенной шайбой и побил клубный рекорд по набранным очкам в матчах НХЛ с учетом плей‑офф. Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

По информации источника, это 1896 (700+1196) очко 38‑летнего канадца за карьеру. Кросби побил клубный рекорд, принадлежавший Марио Лемье (1895), и переместился на чистое седьмое место среди всех хоккеистов лиги по этому показателю.

Рекорд всех времен принадлежит канадскому форварду Уэйну Гретцки (3237). Лучший из россиян Александр Овечкин занимает 11‑е место (1775).