Форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби обновил клубный рекорд в НХЛ

Комментарии

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в матче Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (5:1) отметился заброшенной шайбой и побил клубный рекорд по набранным очкам в матчах НХЛ с учетом плей‑офф. Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд (Петтерссон, Гронек) – 01:18     1:1 Дьюар (Уозерспун, Аччари) – 11:39     2:1 Новак (Летанг, Бразо) – 34:21 (pp)     3:1 Кросби (Ракелль) – 36:18     4:1 Манта (Малкин, Бразо) – 37:29     5:1 Бразо (Манта, Летанг) – 45:56 (pp)    

По информации источника, это 1896 (700+1196) очко 38‑летнего канадца за карьеру. Кросби побил клубный рекорд, принадлежавший Марио Лемье (1895), и переместился на чистое седьмое место среди всех хоккеистов лиги по этому показателю.

Рекорд всех времен принадлежит канадскому форварду Уэйну Гретцки (3237). Лучший из россиян Александр Овечкин занимает 11‑е место (1775).

