Маршан дал неожиданный ответ на вопрос о своих мыслях в момент чествования его в Бостоне

Звёздный нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан ответил на вопрос, о чём думал в тот момент, когда на арене «ТД Гарден» в Бостоне включили посвящённый ему видеоролик. Этой ночью «пантеры» гостили у «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ и победили со счётом 4:3, а Маршан впервые приехал к своей бывшей команде, в которой провёл всю карьеру до переезда в Санрайз.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Самоскевич (Маршан, Лунделль) – 01:01 (pp)     0:2 Грир (Гаджович) – 22:01     1:2 Заха (Миттельштадт, Арвидссон) – 42:46     2:2 Линдхольм (Пастрняк, Заха) – 44:46 (pp)     2:3 Луостаринен (Маршан, Экблад) – 49:58     3:3 Гики (Миттельштадт, Пастрняк) – 58:29     3:4 Вераге (Беннетт, Форслинг) – 59:34    

«Чувак, у меня была такая дерьмовая причёска, когда я был молодым», — приводит слова Маршана обозреватель из Бостона Адам Пеллерин в социальных сетях.

Напомним, за свою карьеру в «Бостоне» Маршан в 2011 году впервые стал обладателем Кубка Стэнли. Свой второй Кубок он выиграл в 2025 году уже с «Флоридой».

В текущем сезоне на счету 37-летнего канадца 8 (3+5) очков в восьми играх.

