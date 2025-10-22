Маршан дал неожиданный ответ на вопрос о своих мыслях в момент чествования его в Бостоне

Звёздный нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан ответил на вопрос, о чём думал в тот момент, когда на арене «ТД Гарден» в Бостоне включили посвящённый ему видеоролик. Этой ночью «пантеры» гостили у «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ и победили со счётом 4:3, а Маршан впервые приехал к своей бывшей команде, в которой провёл всю карьеру до переезда в Санрайз.
«Чувак, у меня была такая дерьмовая причёска, когда я был молодым», — приводит слова Маршана обозреватель из Бостона Адам Пеллерин в социальных сетях.
Напомним, за свою карьеру в «Бостоне» Маршан в 2011 году впервые стал обладателем Кубка Стэнли. Свой второй Кубок он выиграл в 2025 году уже с «Флоридой».
В текущем сезоне на счету 37-летнего канадца 8 (3+5) очков в восьми играх.
