Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг оформил 600-й ассист в карьере НХЛ
Поделиться
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг в матче Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (5:1) отметился двумя результативными передачами и оформил 600-й ассист в карьере НХЛ. Об этом сообщает пресс‑служба клуба.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд (Петтерссон, Гронек) – 01:18 1:1 Дьюар (Уозерспун, Аччари) – 11:39 2:1 Новак (Летанг, Бразо) – 34:21 (pp) 3:1 Кросби (Ракелль) – 36:18 4:1 Манта (Малкин, Бразо) – 37:29 5:1 Бразо (Манта, Летанг) – 45:56 (pp)
38-летний Летанг сыграл в семи матчах текущего сезона Национальной хоккейной лиги за «Пингвинз», в которых набрал три очка по системе гол+пас (три результативные передачи).
В 20 сезонах в НХЛ Летанг забил 175 голов и отдал 600 голевых передач, набрав 775 очков в 1168 играх регулярного чемпионата. Он также сыграл в 149 матчах Кубка Стэнли, забил 23 гола, отдал 67 результативных передач и помог «Пингвинз» выиграть три Кубка Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
06:56
-
06:47
-
06:37
-
06:34
-
06:22
-
06:08
-
05:59
-
05:48
-
05:41
-
05:35
-
05:23
-
04:45
-
04:39
-
04:38
-
04:37
-
04:35
-
04:17
-
04:02
-
03:50
-
03:48
-
03:08
-
03:04
-
02:31
- 21 октября 2025
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:45
-
23:25
-
23:17
-
23:11
-
23:01
-
22:40
-
22:12
-
21:40
-
21:25