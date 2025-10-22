Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг оформил 600-й ассист в карьере НХЛ

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг в матче Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (5:1) отметился двумя результативными передачами и оформил 600-й ассист в карьере НХЛ. Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

38-летний Летанг сыграл в семи матчах текущего сезона Национальной хоккейной лиги за «Пингвинз», в которых набрал три очка по системе гол+пас (три результативные передачи).

В 20 сезонах в НХЛ Летанг забил 175 голов и отдал 600 голевых передач, набрав 775 очков в 1168 играх регулярного чемпионата. Он также сыграл в 149 матчах Кубка Стэнли, забил 23 гола, отдал 67 результативных передач и помог «Пингвинз» выиграть три Кубка Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.