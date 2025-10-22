Скидки
Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг оформил 600-й ассист в карьере НХЛ

Комментарии

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг в матче Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (5:1) отметился двумя результативными передачами и оформил 600-й ассист в карьере НХЛ. Об этом сообщает пресс‑служба клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Гарланд (Петтерссон, Гронек) – 01:18     1:1 Дьюар (Уозерспун, Аччари) – 11:39     2:1 Новак (Летанг, Бразо) – 34:21 (pp)     3:1 Кросби (Ракелль) – 36:18     4:1 Манта (Малкин, Бразо) – 37:29     5:1 Бразо (Манта, Летанг) – 45:56 (pp)    

38-летний Летанг сыграл в семи матчах текущего сезона Национальной хоккейной лиги за «Пингвинз», в которых набрал три очка по системе гол+пас (три результативные передачи).

В 20 сезонах в НХЛ Летанг забил 175 голов и отдал 600 голевых передач, набрав 775 очков в 1168 играх регулярного чемпионата. Он также сыграл в 149 матчах Кубка Стэнли, забил 23 гола, отдал 67 результативных передач и помог «Пингвинз» выиграть три Кубка Стэнли в 2009, 2016 и 2017 годах.

