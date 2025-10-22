Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал победу над «Сиэтлом»
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о победе своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (4:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Дауд (Карлсон, Дьюхейм) – 08:30 2:0 Леонард (Протас, Фехервари) – 20:25 3:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 21:33 (pp) 3:1 Шварц (Майерс) – 43:50 4:1 Уилсон (Дауд, Протас) – 59:10
«Мне очень понравилось, как мы начали матч. Мы немного поработали с командой, и ребята после того, что произошло в воскресенье (поражение 3:4 от «Ванкувер Кэнакс». — Прим. «Чемпионата»), поняли, что нам нужен более удачный старт. Временами были некоторые шероховатости, но первый период был хорошим, а второй ещё лучше», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.
Напомним, звёздный российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей.
«Вашингтон» имеет 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.
