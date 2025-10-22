Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал победу над «Сиэтлом»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал победу над «Сиэтлом»
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о победе своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (4:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 1
Сиэтл Кракен
Сиэтл
1:0 Дауд (Карлсон, Дьюхейм) – 08:30     2:0 Леонард (Протас, Фехервари) – 20:25     3:0 Чикран (Овечкин, Строум) – 21:33 (pp)     3:1 Шварц (Майерс) – 43:50     4:1 Уилсон (Дауд, Протас) – 59:10    

«Мне очень понравилось, как мы начали матч. Мы немного поработали с командой, и ребята после того, что произошло в воскресенье (поражение 3:4 от «Ванкувер Кэнакс». — Прим. «Чемпионата»), поняли, что нам нужен более удачный старт. Временами были некоторые шероховатости, но первый период был хорошим, а второй ещё лучше», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, звёздный российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей.

«Вашингтон» имеет 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Материалы по теме
В ожидании №900. Овечкин не забил, но помог отличиться партнёру — а «Вашингтон» победил
В ожидании №900. Овечкин не забил, но помог отличиться партнёру — а «Вашингтон» победил
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android