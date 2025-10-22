Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери прокомментировал победу над «Сиэтлом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о победе своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтл Кракен» (4:1).

«Мне очень понравилось, как мы начали матч. Мы немного поработали с командой, и ребята после того, что произошло в воскресенье (поражение 3:4 от «Ванкувер Кэнакс». — Прим. «Чемпионата»), поняли, что нам нужен более удачный старт. Временами были некоторые шероховатости, но первый период был хорошим, а второй ещё лучше», — приводит слова Карбери официальный сайт НХЛ.

Напомним, звёздный российский нападающий «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече результативной передачей.

«Вашингтон» имеет 10 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.