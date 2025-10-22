«Я старался не заплакать». Маршан — о посвящённом ему ролике на арене в Бостоне

Звёздный нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан рассказал о своих эмоциях во время чествования его на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Этой ночью «пантеры» гостили у «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ и победили со счётом 4:3, а Маршан впервые приехал к своей бывшей команде, в которой провёл всю карьеру до переезда в Санрайз.

«Я старался не заплакать. Как только я увидел своих детей на экране, на меня словно обрушилась тонна кирпичей.

Я обожаю здешних фанатов. Они особенные», — приводит слова Маршана обозреватель из Бостона Адам Пеллерин в социальных сетях.

Напомним, за свою карьеру в «Бостоне» Маршан в 2011 году впервые стал обладателем Кубка Стэнли. Свой второй Кубок он выиграл в 2025 году уже с «Флоридой».