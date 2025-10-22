«Я старался не заплакать». Маршан — о посвящённом ему ролике на арене в Бостоне
Звёздный нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан рассказал о своих эмоциях во время чествования его на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Этой ночью «пантеры» гостили у «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ и победили со счётом 4:3, а Маршан впервые приехал к своей бывшей команде, в которой провёл всю карьеру до переезда в Санрайз.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Самоскевич (Маршан, Лунделль) – 01:01 (pp) 0:2 Грир (Гаджович) – 22:01 1:2 Заха (Миттельштадт, Арвидссон) – 42:46 2:2 Линдхольм (Пастрняк, Заха) – 44:46 (pp) 2:3 Луостаринен (Маршан, Экблад) – 49:58 3:3 Гики (Миттельштадт, Пастрняк) – 58:29 3:4 Вераге (Беннетт, Форслинг) – 59:34
«Я старался не заплакать. Как только я увидел своих детей на экране, на меня словно обрушилась тонна кирпичей.
Я обожаю здешних фанатов. Они особенные», — приводит слова Маршана обозреватель из Бостона Адам Пеллерин в социальных сетях.
Напомним, за свою карьеру в «Бостоне» Маршан в 2011 году впервые стал обладателем Кубка Стэнли. Свой второй Кубок он выиграл в 2025 году уже с «Флоридой».
