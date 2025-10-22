Главный тренер «Эдмонтона» Ноблох прокомментировал окончание серии поражений «нефтяников»

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох после победы своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ) высказался об окончании серии поражений «нефтяников», которая перед этой игрой составляла три встречи.

«Мы не слишком переживаем из-за того, как идут дела. В трудные времена мы могли полностью развалиться, могли совершенно расклеиться. Но мы выстояли и сохранили самообладание», — приводит слова Ноблоха официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этой встрече свой первый гол в нынешнем сезоне забил звёздный нападающий и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, реализовав большинство в концовке первого периода.

«Ойлерз» набрали семь очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.