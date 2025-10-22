Скидки
Главный тренер «Эдмонтона» Ноблох прокомментировал окончание серии поражений «нефтяников»

Главный тренер «Эдмонтона» Ноблох прокомментировал окончание серии поражений «нефтяников»
Аудио-версия:
Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох после победы своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ) высказался об окончании серии поражений «нефтяников», которая перед этой игрой составляла три встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 16:31 (pp)     0:2 Ховард (Драйзайтль) – 20:49     1:2 Козенс (Батерсон) – 40:13 (pp)     2:2 Шабо (Перрон) – 41:49     2:3 Уолман (Экхольм, Савуа) – 62:24 (pp)    

«Мы не слишком переживаем из-за того, как идут дела. В трудные времена мы могли полностью развалиться, могли совершенно расклеиться. Но мы выстояли и сохранили самообладание», — приводит слова Ноблоха официальный сайт НХЛ.

Напомним, в этой встрече свой первый гол в нынешнем сезоне забил звёздный нападающий и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, реализовав большинство в концовке первого периода.

«Ойлерз» набрали семь очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Видео
Коннор Макдэвид забил свой первый гол в сезоне-2025/2026 НХЛ
