Главный тренер «Эдмонтона» Ноблох прокомментировал окончание серии поражений «нефтяников»
Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Крис Ноблох после победы своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (3:2 ОТ) высказался об окончании серии поражений «нефтяников», которая перед этой игрой составляла три встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 3
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Ньюджент-Хопкинс, Бушар) – 16:31 (pp) 0:2 Ховард (Драйзайтль) – 20:49 1:2 Козенс (Батерсон) – 40:13 (pp) 2:2 Шабо (Перрон) – 41:49 2:3 Уолман (Экхольм, Савуа) – 62:24 (pp)
«Мы не слишком переживаем из-за того, как идут дела. В трудные времена мы могли полностью развалиться, могли совершенно расклеиться. Но мы выстояли и сохранили самообладание», — приводит слова Ноблоха официальный сайт НХЛ.
Напомним, в этой встрече свой первый гол в нынешнем сезоне забил звёздный нападающий и капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, реализовав большинство в концовке первого периода.
«Ойлерз» набрали семь очков и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции.
