Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юта Мамонт – Колорадо Эвеланш, результат матча 22 октября 2025, счет 4:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

Три очка Сергачёва помогли «Юте» одолеть «Колорадо» в овертайме, у Бардакова ассист
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 21 на 22 октября завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Юта Мамонт» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на льду «Дельта-центра» (Солт-Лейк-Сити, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Келли, Бардаков) – 05:29     1:1 Шмальц (Келлер, Сергачёв) – 29:17 (pp)     2:1 Круз (Стенлунд, Карконе) – 32:30     2:2 Друри (Колтон) – 41:10     3:2 Сергачёв – 45:20     3:3 Нечас – 57:44     4:3 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 60:33    

В составе победителей голами отметились Ник Шмальц, Лоусон Круз, Дилан Гюнтер и Михаил Сергачёв. У российского защитника в активе ещё и две результативные передачи.

В составе «Эвеланш» заброшенные шайбы записали на свой счёт Кейл Макар, Джек Друри и Мартин Нечас. У нападающего из России Захара Бардаков ассист. Это первое набранное очко форварда в карьере НХЛ.

Российский форвард гостей Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился.

В следующей встрече «Юта Мамонт» встретится на выезде с «Сент-Луис Блюз». «Колорадо Эвеланш» сыграет дома с «Каролиной Харрикейнз». Оба матча пройдут 24 октября.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Топ-матчи среды: «Реал» — «Ювентус», Кубок России, СКА — ЦСКА и старт сезона НБА
Топ-матчи среды: «Реал» — «Ювентус», Кубок России, СКА — ЦСКА и старт сезона НБА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android