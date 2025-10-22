Михаил Сергачёв забросил первую шайбу в сезоне за «Юту», поразив ворота «Колорадо»

В эти минуты в Солт-Лейк-Сити (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Юта Мамонт» принимает «Колорадо Эвеланш». На данный момент идёт третий период, счёт 3:2 в пользу хозяев. На шестой минуте третьей двадцатиминутки счёт 3:2 в пользу «Юты» сделал российский защитник Михаил Сергачёв, забросив свою первую шайбу в нынешнем сезоне.

Россиянин подхватил шайбу в зоне соперников и неотразимо бросил по воротам Скотта Уэджвуда.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео первого гола 27-летнего Сергачёва в текущем сезоне:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, что этот гол стал также первым очком Михаила, набранным в сезоне-2025/2026.