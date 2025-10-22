Михаил Сергачёв забросил первую шайбу в сезоне за «Юту», поразив ворота «Колорадо»
В эти минуты в Солт-Лейк-Сити (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Юта Мамонт» принимает «Колорадо Эвеланш». На данный момент идёт третий период, счёт 3:2 в пользу хозяев. На шестой минуте третьей двадцатиминутки счёт 3:2 в пользу «Юты» сделал российский защитник Михаил Сергачёв, забросив свою первую шайбу в нынешнем сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Келли, Бардаков) – 05:29 1:1 Шмальц (Келлер, Сергачёв) – 29:17 (pp) 2:1 Круз (Стенлунд, Карконе) – 32:30 2:2 Друри (Колтон) – 41:10 3:2 Сергачёв – 45:20 3:3 Нечас – 57:44 4:3 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 60:33
Россиянин подхватил шайбу в зоне соперников и неотразимо бросил по воротам Скотта Уэджвуда.
«Чемпионат» предлагает посмотреть видео первого гола 27-летнего Сергачёва в текущем сезоне:
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Отметим, что этот гол стал также первым очком Михаила, набранным в сезоне-2025/2026.
