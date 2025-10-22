Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Михаил Сергачёв забросил первую шайбу в сезоне за «Юту», поразив ворота «Колорадо»

Михаил Сергачёв забросил первую шайбу в сезоне за «Юту», поразив ворота «Колорадо»
Комментарии

В эти минуты в Солт-Лейк-Сити (США) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Юта Мамонт» принимает «Колорадо Эвеланш». На данный момент идёт третий период, счёт 3:2 в пользу хозяев. На шестой минуте третьей двадцатиминутки счёт 3:2 в пользу «Юты» сделал российский защитник Михаил Сергачёв, забросив свою первую шайбу в нынешнем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
4 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Келли, Бардаков) – 05:29     1:1 Шмальц (Келлер, Сергачёв) – 29:17 (pp)     2:1 Круз (Стенлунд, Карконе) – 32:30     2:2 Друри (Колтон) – 41:10     3:2 Сергачёв – 45:20     3:3 Нечас – 57:44     4:3 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 60:33    

Россиянин подхватил шайбу в зоне соперников и неотразимо бросил по воротам Скотта Уэджвуда.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео первого гола 27-летнего Сергачёва в текущем сезоне:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Отметим, что этот гол стал также первым очком Михаила, набранным в сезоне-2025/2026.

Материалы по теме
Видео
Захар Бардаков набрал первое очко за карьеру в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android