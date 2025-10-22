Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей НХЛ на 22 октября 2025 года

Результаты матчей НХЛ на 22 октября 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 22 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 22 октября 2025 года:

«Оттава Сенаторз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:3 ОТ;
«Питтсбург Пингвинз» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:1;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:5;
«Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен» — 4:1;
«Нью-Йорк Айлендерс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3;
«Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз» — 3:4;
«Даллас Старз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 1:5;
«Нэшвилл Предаторз» — «Анахайм Дакс» — 2:5;
«Сент-Луис Блюз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:2 ОТ;
«Юта Мамонт» — «Колорадо Эвеланш» — 4:3 ОТ.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 12 очками после семи матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 10 очков после шести встреч.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Абсолютная легенда! Кросби обошёл великого Лемье и стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга»
Абсолютная легенда! Кросби обошёл великого Лемье и стал лучшим бомбардиром «Питтсбурга»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android