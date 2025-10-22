Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей НХЛ на 22 октября 2025 года

В ночь на 22 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно 10 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 22 октября 2025 года:

«Оттава Сенаторз» — «Эдмонтон Ойлерз» — 2:3 ОТ;

«Питтсбург Пингвинз» — «Ванкувер Кэнакс» — 5:1;

«Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:5;

«Вашингтон Кэпиталз» — «Сиэтл Кракен» — 4:1;

«Нью-Йорк Айлендерс» — «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3;

«Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз» — 3:4;

«Даллас Старз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 1:5;

«Нэшвилл Предаторз» — «Анахайм Дакс» — 2:5;

«Сент-Луис Блюз» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:2 ОТ;

«Юта Мамонт» — «Колорадо Эвеланш» — 4:3 ОТ.

Западную конференцию Национальной хоккейной лиги с 12 очками после семи матчей возглавляет «Колорадо Эвеланш». Первое место в Восточной конференции НХЛ на данный момент занимает «Нью-Джерси Дэвилз», набравший 10 очков после шести встреч.