Нападающий Адам Фантилли превзошёл достижение Николая Жердева в истории «Коламбуса»

Комментарии

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Адам Фантилли отметился заброшенной шайбой в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (5:1). Этот гол стал 45-м для 21-летнего канадца за карьеру в клубе из Огайо, что вывело его на четвёртое место в истории «жакетов» по этому показателю среди игроков до 22 лет.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Дженнер, Джонсон) – 04:33     0:2 Дженнер (Койл, Сиверсон) – 18:42 (pp)     1:2 Сегин (Блэквелл, Эрни) – 31:58     1:3 Матейчук (Чинахов, Астон-Риз) – 47:21     1:4 Воронков (Монахан, Марченко) – 54:26 (pp)     1:5 Джонсон (Фантилли) – 57:00    

Отметим, что Фантилли обошёл в этом списке российского нападающего Николая Жердева, на счету которого 44 шайбы за «Блю Джекетс» в этой возрастной категории. Лидером является Рик Нэш, забивший 89 голов за клуб до 22 лет.

Всего в нынешнем сезоне на счету канадского форварда 5 (2+3) очков в шести матчах. Его команда выиграла второй матч кряду, имеет шесть очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

