Нападающий Адам Фантилли превзошёл достижение Николая Жердева в истории «Коламбуса»
Поделиться
Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Адам Фантилли отметился заброшенной шайбой в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (5:1). Этот гол стал 45-м для 21-летнего канадца за карьеру в клубе из Огайо, что вывело его на четвёртое место в истории «жакетов» по этому показателю среди игроков до 22 лет.
НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
1 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Фантилли (Дженнер, Джонсон) – 04:33 0:2 Дженнер (Койл, Сиверсон) – 18:42 (pp) 1:2 Сегин (Блэквелл, Эрни) – 31:58 1:3 Матейчук (Чинахов, Астон-Риз) – 47:21 1:4 Воронков (Монахан, Марченко) – 54:26 (pp) 1:5 Джонсон (Фантилли) – 57:00
Отметим, что Фантилли обошёл в этом списке российского нападающего Николая Жердева, на счету которого 44 шайбы за «Блю Джекетс» в этой возрастной категории. Лидером является Рик Нэш, забивший 89 голов за клуб до 22 лет.
Всего в нынешнем сезоне на счету канадского форварда 5 (2+3) очков в шести матчах. Его команда выиграла второй матч кряду, имеет шесть очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2025
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:46
-
08:45
-
08:35
-
08:15
-
08:04
-
07:46
-
07:33
-
07:17
-
07:08
-
06:56
-
06:47
-
06:37
-
06:34
-
06:22
-
06:08
-
05:59
-
05:48
-
05:41
-
05:35
-
05:23
-
04:45
-
04:39
-
04:38
-
04:37
-
04:35
-
04:17
-
04:02
-
03:50
-
03:48
-
03:08