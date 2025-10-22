Нападающий Адам Фантилли превзошёл достижение Николая Жердева в истории «Коламбуса»

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Адам Фантилли отметился заброшенной шайбой в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (5:1). Этот гол стал 45-м для 21-летнего канадца за карьеру в клубе из Огайо, что вывело его на четвёртое место в истории «жакетов» по этому показателю среди игроков до 22 лет.

Отметим, что Фантилли обошёл в этом списке российского нападающего Николая Жердева, на счету которого 44 шайбы за «Блю Джекетс» в этой возрастной категории. Лидером является Рик Нэш, забивший 89 голов за клуб до 22 лет.

Всего в нынешнем сезоне на счету канадского форварда 5 (2+3) очков в шести матчах. Его команда выиграла второй матч кряду, имеет шесть очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции.