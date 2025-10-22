Брэд Маршан поделился эмоциями от тёплого приёма болельщиков на арене в Бостоне

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан поделился эмоциями от чествования его на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Маршан впервые приехал к своей бывшей команде, в которой провёл всю карьеру до обмена во «Флориду» в конце прошлого регулярного сезона.
«Я знал, что растрогаюсь в этот момент. Я так благодарен за этот момент и очень признателен за то, что сделали «Брюинз», и за любовь и поддержку, которые болельщики оказывали мне не только сегодня, но и на протяжении всей моей карьеры здесь. Мне всегда нравилось играть здесь, нравилось надевать майку клуба и не скрывать своих чувств. Это трудолюбивый город, и люди это ценят. Я обожаю местных болельщиков. Они особенные. Это невероятная команда», — цитирует Маршана пресс-служба НХЛ.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
