Брэд Маршан поделился эмоциями от тёплого приёма болельщиков на арене в Бостоне

Брэд Маршан поделился эмоциями от тёплого приёма болельщиков на арене в Бостоне
Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан поделился эмоциями от чествования его на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Маршан впервые приехал к своей бывшей команде, в которой провёл всю карьеру до обмена во «Флориду» в конце прошлого регулярного сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 октября 2025, среда. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Самоскевич (Маршан, Лунделль) – 01:01 (pp)     0:2 Грир (Гаджович) – 22:01     1:2 Заха (Миттельштадт, Арвидссон) – 42:46     2:2 Линдхольм (Пастрняк, Заха) – 44:46 (pp)     2:3 Луостаринен (Маршан, Экблад) – 49:58     3:3 Гики (Миттельштадт, Пастрняк) – 58:29     3:4 Вераге (Беннетт, Форслинг) – 59:34    

«Я знал, что растрогаюсь в этот момент. Я так благодарен за этот момент и очень признателен за то, что сделали «Брюинз», и за любовь и поддержку, которые болельщики оказывали мне не только сегодня, но и на протяжении всей моей карьеры здесь. Мне всегда нравилось играть здесь, нравилось надевать майку клуба и не скрывать своих чувств. Это трудолюбивый город, и люди это ценят. Я обожаю местных болельщиков. Они особенные. Это невероятная команда», — цитирует Маршана пресс-служба НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

