Расписание матчей КХЛ на 22 октября 2025 года

Сегодня, 22 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 22 октября 2025 года (время московское):

18:00. «Лада» – «Динамо» Мн;

19:00. «Ак Барс» – «Локомотив»;

19:30. СКА – ЦСКА;

19:30. «Сочи» – «Торпедо».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 26 очками после 18 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 30 очков после 18 встреч.