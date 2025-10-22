Расписание матчей ВХЛ на 22 октября 2025 года

Сегодня, 22 октября, пройдут два матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 22 октября 2025 года (время московское):

11:00. «Горняк-УГМК» – «Металлург» Нк;

16:30. «Челмет» – «Динамо-Алтай».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Магнитка», набравшая 27 очков в 18 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 27 очками после 17 встреч. Тройку замыкает «Югра» (26 очков в 15 матчах).

Регулярный чемпионат начался 1 сентября и закончится 18 марта. За это время команды проведут в общей сложности 992 матча.