Расписание матчей МХЛ на 22 октября 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 22 октября 2025 года
Сегодня, 22 октября, пройдут восемь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 22 октября 2025 года (время московское):

11:00. «Красноярские Рыси» – «Тайфун»;
17:30. «Сибирские Снайперы» – «Амурские Тигры»;
17:30. «Локо» – «Чайка»;
18:30. МХК «Спартак» – «Мамонты Югры»;
19:00. МХК «Динамо» Спб – «Ирбис»;
19:00. «Алмаз» – «Авто»;
19:00. «СКА-1946» – «Омские Ястребы»;
19:00. «Крылья Советов» – МХК «Динамо» М.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 27 очками после 15 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 28 очков после 15 матчей.

