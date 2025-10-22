Ни один клуб НХЛ не забрал Мироманова с драфта отказов, игрок отправлен в АХЛ

Ни один клуб НХЛ не забрал российского защитника Даниила Мироманова с драфта отказов, игрок отправлен в АХЛ. Ранее «Калгари Флэймз» выставил россиянина на драфт отказов. Его контракт с кэпхитом $ 1,25 млн рассчитан до конца сезона-2025/2026.

В марте 2024 года после обмена из «Вегас Голден Найтс» Мироманов подписал двухлетнее соглашение с «Калгари» с годовой зарплатой в $ 1,25 млн.

Всего на счету россиянина семь шайб и 16 передач в 94 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. В текущем сезоне он провёл одну игру за «Флэймз», в которой не отметился результативными действиями. В АХЛ на его счету 95 игр и 68 (21+47) набранных очков.